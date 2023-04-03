Yusuke Nakamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuke Nakamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuke Nakamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yusuke Nakamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yusuke Nakamura 13 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中村 優介 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yusuke Nakamura Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına - tarihinde katılmıştır. Yusuke Nakamura'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yusuke Nakamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yusuke Nakamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yusuke Nakamura şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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