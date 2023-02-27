Yusuke Ogawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuke Ogawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuke Ogawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuke Ogawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuke Ogawa 14 Nisan 2002 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小川 優介 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuke Ogawa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yusuke Ogawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Yusuke Ogawa'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yusuke Ogawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuke Ogawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusuke Ogawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuke Ogawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Kashima Antlers

Yusuke Ogawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuke Ogawa şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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