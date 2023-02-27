Yusuke Segawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuke Segawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuke Segawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuke Segawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuke Segawa 7 Şubat 1994 tarihinde Ota, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 瀬川 祐輔 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuke Segawa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Sports Japan Ltd, yapmaktadır. Yusuke Segawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yusuke Segawa'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Yusuke Segawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuke Segawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yusuke Segawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuke Segawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2016 yılında Thespaku. Gunma

1 Şubat 2017 yılında Omiya Ardija

9 Ocak 2018 yılında Kashiwa Reysol

9 Ocak 2022 yılında Shonan Bellmare

9 Ocak 2023 yılında Kawasaki Front.

Yusuke Segawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuke Segawa şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Tokyo Yukigaya FC, Nihon University Second Jr HS (2006-2008), Nihon University Second HS (2009-2011), Meiji University (2012-2015)

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