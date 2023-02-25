Yusupali Wahaf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusupali Wahaf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusupali Wahaf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusupali Wahaf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusupali Wahaf 10 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 玉苏扑艾力·瓦哈甫 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusupali Wahaf Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Yusupali Wahaf'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yusupali Wahaf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusupali Wahaf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusupali Wahaf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusupali Wahaf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında XJ T. Leopard

5 Ağustos 2020 yılında WH 3 Towns Res.

1 Şubat 2021 yılında WH Three Towns

Yusupali Wahaf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusupali Wahaf şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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