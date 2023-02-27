Yuta Higuchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuta Higuchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuta Higuchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuta Higuchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuta Higuchi 30 Ekim 1996 tarihinde ---, Saga şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 樋口 雄太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuta Higuchi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuta Higuchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yuta Higuchi'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuta Higuchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuta Higuchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yuta Higuchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuta Higuchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında N.I.F.S. Kanoya

1 Şubat 2019 yılında Sagan Tosu

9 Ocak 2022 yılında Kashima Antlers

Yuta Higuchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuta Higuchi şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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