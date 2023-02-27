Yuta Koike kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuta Koike Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuta Koike adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuta Koike Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuta Koike 6 Kasım 1996 tarihinde Utsunomiya, Tochigi şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小池 裕太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuta Koike Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KENTA OTSUBO yapmaktadır. Yuta Koike, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yuta Koike'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuta Koike Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yuta_koike26/

Yuta Koike Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuta Koike isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuta Koike Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuta Koike futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında RKU

1 Mart 2015 yılında RKD Ryugasaki

1 Temmuz 2015 yılında RKU

5 Nisan 2016 yılında Kashima Antlers

31 Ocak 2017 yılında RKU

21 Ağustos 2018 yılında VV St. Truiden

26 Mart 2019 yılında Kashima Antlers

1 Ocak 2020 yılında VV St. Truiden

11 Ocak 2020 yılında Cerezo Osaka

9 Ocak 2022 yılında Yokohama F. M.

Yuta Koike Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuta Koike şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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