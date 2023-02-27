Yuta Matsumura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuta Matsumura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuta Matsumura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuta Matsumura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuta Matsumura 13 Nisan 2001 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 松村 優太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuta Matsumura Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sarcle Co. Ltd. yapmaktadır. Yuta Matsumura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Yuta Matsumura'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuta Matsumura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuta Matsumura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuta Matsumura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuta Matsumura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Kashima Antlers

Yuta Matsumura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuta Matsumura şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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