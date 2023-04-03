Yuta Nakahata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuta Nakahata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuta Nakahata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yuta Nakahata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yuta Nakahata 1 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中畑 雄太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yuta Nakahata Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2017 tarihinde katılmıştır. Yuta Nakahata'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yuta Nakahata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yuta Nakahata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2017 yılında Ritsumeikan Uni
Yuta Nakahata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yuta Nakahata şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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