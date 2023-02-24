Yuta Nishizaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuta Nishizaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuta Nishizaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuta Nishizaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuta Nishizaki 22 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuta Nishizaki Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuta Nishizaki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Alfa Modriča futbol takımında oynamaktadır. FK Alfa Modriča takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yuta Nishizaki'nin FK Alfa Modriča ile sözleşmesi Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuta Nishizaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuta Nishizaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuta Nishizaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuta Nishizaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Sapporo FC

30 Ağustos 2021 yılında FOC Farsta

18 Ağustos 2022 yılında FK Alfa Modriča

Yuta Nishizaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuta Nishizaki şuan FK Alfa Modriča takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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