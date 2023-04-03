Yuta Sugiura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuta Sugiura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yuta Sugiura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuta Sugiura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.