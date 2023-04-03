Yuta Sugiura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuta Sugiura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuta Sugiura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yuta Sugiura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yuta Sugiura {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yuta Sugiura Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Yuta Sugiura'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yuta Sugiura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yuta Sugiura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yuta Sugiura şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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