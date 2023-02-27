Yuta Toyokawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuta Toyokawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuta Toyokawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuta Toyokawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuta Toyokawa 9 Eylül 1994 tarihinde Kumamoto, Kumamoto şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 豊川 雄太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuta Toyokawa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TODER yapmaktadır. Yuta Toyokawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yuta Toyokawa'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuta Toyokawa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/y.toyokawa0909/

Yuta Toyokawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuta Toyokawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yuta Toyokawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuta Toyokawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Kashima Antlers

1 Şubat 2016 yılında Fagiano Okayama

18 Ocak 2018 yılında Kashima Antlers

19 Ocak 2018 yılında KAS Eupen

4 Ocak 2020 yılında Cerezo Osaka

9 Ocak 2022 yılında Kyoto Sanga

Yuta Toyokawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuta Toyokawa şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Yuta Toyokawa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya A21 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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