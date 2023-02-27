Yuta Ueda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuta Ueda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuta Ueda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuta Ueda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuta Ueda 6 Temmuz 2004 tarihinde Otsu, Shiga şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 植田 悠太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuta Ueda Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuta Ueda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yuta Ueda'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Yuta Ueda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuta Ueda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuta Ueda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuta Ueda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Kyoto Sanga

Yuta Ueda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuta Ueda şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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