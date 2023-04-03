Yuta Uetake kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuta Uetake Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuta Uetake adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yuta Uetake Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yuta Uetake {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 植竹 優太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yuta Uetake Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Yuta Uetake'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yuta Uetake Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yuta Uetake Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yuta Uetake şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.