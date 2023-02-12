Yutaro Oda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yutaro Oda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yutaro Oda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yutaro Oda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yutaro Oda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yutaro Oda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yutaro Oda

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yutaro Oda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yutaro Oda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yutaro Oda 12 Ağu 2001 tarihinde Sumoto, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Japonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı 小田 裕太郎 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yutaro Oda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Yutaro Oda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yutaro Oda'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Yutaro Odaboyu ve yaşı kaç

Yutaro Oda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yutaro Oda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Yutaro Oda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yutaro Oda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Vissel Kobe

10 Ocak 2023 yılında Heart of Midl.

Yutaro Oda kimdir

Yutaro Oda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yutaro Oda şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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Yutaro Oda nereli

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