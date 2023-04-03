Yuto Ebashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuto Ebashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuto Ebashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuto Ebashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuto Ebashi 11 Nisan 2005 tarihinde --, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 江橋 勇斗 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuto Ebashi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Yuto Ebashi'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuto Ebashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuto Ebashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuto Ebashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuto Ebashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuto Ebashi şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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