Yuto Hiratsuka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuto Hiratsuka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuto Hiratsuka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuto Hiratsuka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuto Hiratsuka 13 Nisan 1996 tarihinde ---, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 平塚 悠知 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuto Hiratsuka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRAIN VERSE yapmaktadır. Yuto Hiratsuka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yuto Hiratsuka'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuto Hiratsuka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuto Hiratsuka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuto Hiratsuka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuto Hiratsuka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Sapporo Univ.

1 Şubat 2019 yılında Mito HollyHock

1 Ağustos 2022 yılında Avispa Fukuoka

Yuto Hiratsuka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuto Hiratsuka şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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