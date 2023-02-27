Yuto Horigome kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuto Horigome Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuto Horigome adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuto Horigome Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuto Horigome 9 Eylül 1994 tarihinde Sapporo, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 堀米 悠斗 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuto Horigome Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TODER yapmaktadır. Yuto Horigome, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 7 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Yuto Horigome'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuto Horigome Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gomesssuuu/

Yuto Horigome Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuto Horigome isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yuto Horigome Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuto Horigome futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında C'dole Sapporo

1 Şubat 2014 yılında Fukushima Utd.

31 Ocak 2015 yılında C'dole Sapporo

7 Ocak 2017 yılında Albirex Niigata

Yuto Horigome Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuto Horigome şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.