Yuto Matsunagane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuto Matsunagane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuto Matsunagane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuto Matsunagane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuto Matsunagane 14 Eylül 2004 tarihinde Kawasaki, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 松長根 悠仁 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuto Matsunagane Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuto Matsunagane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yuto Matsunagane'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Yuto Matsunagane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuto Matsunagane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuto Matsunagane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuto Matsunagane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Kawasaki Front.

Yuto Matsunagane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuto Matsunagane şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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