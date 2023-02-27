Yuto Misao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuto Misao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuto Misao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuto Misao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuto Misao 16 Nisan 1991 tarihinde Musashino, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 三竿 雄斗 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuto Misao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Sports Japan Ltd, yapmaktadır. Yuto Misao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yuto Misao'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Yuto Misao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuto Misao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuto Misao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuto Misao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2010 yılında Waseda Univ.

9 Mayıs 2013 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2014 yılında Waseda Univ.

1 Şubat 2014 yılında Shonan Bellmare

6 Ocak 2017 yılında Kashima Antlers

1 Şubat 2019 yılında Oita Trinita

9 Ocak 2023 yılında Kyoto Sanga

Yuto Misao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuto Misao şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ontario Glen Shields FC (1998-2000), Yokogawa Musashino FC Jr (2001-2003), Yokogawa Musashino FC Jr Yth (2004-2006), Tokyo Verdy Yth (2007-2009), Waseda University (2010-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.