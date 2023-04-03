Yuto Mizuguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuto Mizuguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuto Mizuguchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yuto Mizuguchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yuto Mizuguchi 28 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 水口 由翔 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yuto Mizuguchi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Yuto Mizuguchi'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yuto Mizuguchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yuto Mizuguchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yuto Mizuguchi şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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