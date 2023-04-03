Yuto Mizuguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuto Mizuguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yuto Mizuguchi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuto Mizuguchi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.