Yuto Nagatomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuto Nagatomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuto Nagatomo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuto Nagatomo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuto Nagatomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuto Nagatomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuto Nagatomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuto Nagatomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuto Nagatomo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuto Nagatomo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuto Nagatomo 12 Eylül 1986 tarihinde Saijo, Ehime şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 長友 佑都 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuto Nagatomo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roberto Tukada yapmaktadır. Yuto Nagatomo, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 12 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Yuto Nagatomo'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuto Nagatomo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/YutoNagatomo5

Yuto Nagatomo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuto Nagatomo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yuto Nagatomo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuto Nagatomo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2005 yılında Meiji Uni

2 Mayıs 2007 yılında FC Tokyo

31 Ocak 2008 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2008 yılında FC Tokyo

14 Temmuz 2010 yılında Cesena

27 Ocak 2011 yılında FC Tokyo

28 Ocak 2011 yılında Cesena

31 Ocak 2011 yılında Inter

30 Haziran 2011 yılında Cesena

1 Temmuz 2011 yılında Inter

31 Ocak 2018 yılında Galatasaray

30 Haziran 2018 yılında Inter

1 Temmuz 2018 yılında Galatasaray

31 Ağustos 2020 yılında Marsilya

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2021 yılında FC Tokyo

Yuto Nagatomo kimdir

Yuto Nagatomo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuto Nagatomo şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Higashi Fukuoka High School, Meiji University

Yuto Nagatomo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 142 maçta 4 gol atmıştır.

Japonya Olimpiyat takımında 5 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Yuto Nagatomo nereli

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