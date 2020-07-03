Yuto Nagatomo: "Seni seviyorum Galatasaray, seni seviyorum Türkiye!"

Galatasaray'da 2.5 sene oynayan Yuto Nagatomo, Türkiye'den ayrılırken açıklamalarda bulundu.

Yuto Nagatomo'nun açıklamaları şu şekilde:

"Kendime söz vermiştim, böyle bir veda olacağını tahmin ediyordum. Ağlamamam gerektiğini kendime kendime söylemiştim ama Fatih hocamızdan güzel kelimeleri duymak beni inanılmaz duygulandırdı ve sözümü tutamadım.

Tüm Galatasaray camiasına bana gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Japonya'ya geri dönüyorum. Hem mental olarak hem fizik olarak oynamaya devam edeceğim çünkü kendimi hala güçlü hala iyi hissediyorum

Seni seviyorum Galatasaray, seni seviyorum Türkiye!"