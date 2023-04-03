Yuto Oshima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuto Oshima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuto Oshima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yuto Oshima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yuto Oshima 15 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大嶋 優斗 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yuto Oshima Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Yuto Oshima'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yuto Oshima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yuto Oshima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yuto Oshima şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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