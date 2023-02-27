Yuto Ozeki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuto Ozeki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuto Ozeki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuto Ozeki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuto Ozeki 6 Şubat 2005 tarihinde Kawasaki, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大関 友翔 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuto Ozeki Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yuto Ozeki'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Yuto Ozeki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuto Ozeki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuto Ozeki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuto Ozeki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Kawasaki Front.

Yuto Ozeki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuto Ozeki şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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