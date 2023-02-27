Yuto Shimizu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuto Shimizu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuto Shimizu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuto Shimizu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuto Shimizu 4 Eylül 2004 tarihinde --, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 清水 悠斗 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuto Shimizu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yuto Shimizu'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Yuto Shimizu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuto Shimizu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuto Shimizu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuto Shimizu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Yokohama FC

Yuto Shimizu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuto Shimizu şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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