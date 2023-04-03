Yuto Takahashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuto Takahashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuto Takahashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yuto Takahashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yuto Takahashi 17 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 髙橋 悠斗 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yuto Takahashi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Yuto Takahashi'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yuto Takahashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yuto Takahashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yuto Takahashi şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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