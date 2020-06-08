Yuvadan düşen delice doğan yavrusu, operasyonla yuvasına konuldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde ağaç tepesindeki yuvasından aşağıya düşen delice doğan yavrusu, operasyonla yeniden yuvasına konuldu.

Erdemli ilçesine bağlı Kumkuyu Mahallesi'ndeki Tırtar Mesire Alanı'nda piknik yapan bir aile, yerde yırtıcı bir kuş yavrusu gördü. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şubesi'ne haber verdi. Görevliler, inceledikleri yavru kuşun, yuvasının bulunduğu ağacı da tespit ederek itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri kuş yavrusunu, birkaç yavrunun daha bulunduğu yuvaya bıraktı.

Hatay'dan Mersin'e tatil için geldiğini ifade eden Aşkın Akçay adlı duyarlı vatandaş, "Piknik esnasında yerde yırtıcı bir kuş yavrusu gördük. Bir şahin ya da doğan yavrusuna benziyordu. Görsellerle kıyasladık. Bunların neslinin tükenmekte olduğuna dair sürekli duyumlar alıyoruz. Yaralı kuşu görünce de yetkili birimleri aradık" dedi.

Konuyu Doğa Koruma ve Milli Parklarla paylaştıklarını ifade eden Akçay, "En kısa sürede ilgi gösterip yardımcı oldular. Tüm vatandaşlarımızı özellikle de nesli tükenmekte olan hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli şube Şefi Mevlüt Çetin ise "Yuvasından düşen yavru delice doğanı duyarlı vatandaşlar haber verdi. Bizde geldik incelemesini yaptık. Herhangi bir yarasının olmadığını gördük. İtfaiye ekiplerine de haber verdik. İtfaiye ekipleriyle birlikte yavruyu yuvasına yerleştirdik. Arkadaşlarımız aralıklarla gelip kuşun takibini yapacak" şeklinde konuştu.

Yavru kuşun yiyecek kavgası esnasında yuvadan düşmüş olabileceği düşünülüyor. Öte yandan mesire alınındaki delice doğan yuvası Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şube Şefliği tarafından gözetim altına alındı.

Kaynak: İHA