Yuvadan düşen yavru kuşun imdadına vatandaş ve itfaiye yetişti

Amasya'nın Taşova ilçesinde yuvadan düşen yavru serçenin imdadına vatandaş ve itfaiye ekipleri yetişti.

Taşova'da yavru serçenin yuvadan düştüğünü gören Ümit Mülayim, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay erine gelen itfaiyenin bomuna binen Mülayim ve itfaiye ekipleri yavru serçeyi tekrar yuvaya koydu.

Yavru serçeyi bulan Ümit Mülayim, "İtfaiyenin olduğu yerin karşısında benim dükkan var. Bugün öğlen misafirlerim gelecekti onları bekliyorduk bacanakla. Bacanak elinde bir kuş yavrusuyla geldi. Bu yuvadan düşmüş, garip duruyor. Ağaçları aradık yuvayı bulduk. Çam ağacına da çıkamadığımız için itfaiyeyi aradık. Sağ olsunlar geldiler, yavruyu yuvaya koyduk" dedi.

Kaynak: İHA