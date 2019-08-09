Yuvadan düşüp yaralanan yavru leylek, tedaviye alındı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yuvasından düşerek yaralanan ve çocuklar tarafından bulunan yavru leylek, tedaviye alındı.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yuvasından düşerek yaralanan ve çocuklar tarafından bulunan yavru leylek, tedaviye alındı.
Keşan'a bağlı Çamlıca köyünde elektik direğindeki yuvasından düşen yavru leylek yaralandı. Yavru leyleği bulan çocuklar, ailelerine haber verdi. Aileler de Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'nü bilgilendirdi. Köye gelen ekipler, yaralı leyleği teslim aldı.
Yavru leyleğin tedaviye alındığı, sağlığına kavuşmasının ardından köye getirilerek, doğaya bırakılacağı bildirildi.
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DHA
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