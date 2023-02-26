Yuval Ashkenazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuval Ashkenazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuval Ashkenazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuval Ashkenazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuval Ashkenazi 13 Şubat 1992 tarihinde Givatayim şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da יובל אשכנזי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuval Ashkenazi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BG Sports yapmaktadır. Yuval Ashkenazi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yuval Ashkenazi'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuval Ashkenazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuval Ashkenazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yuval Ashkenazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuval Ashkenazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Hapoel Azor

1 Ocak 2014 yılında Kiryat Malachi

1 Temmuz 2014 yılında H. Kfar Shalem

1 Temmuz 2015 yılında Hapoel Azor

1 Temmuz 2016 yılında H. Kfar Shalem

5 Temmuz 2017 yılında Bnei Yehuda

1 Temmuz 2019 yılında Maccabi Haifa

15 Ocak 2022 yılında Maccabi Netanya

6 Ocak 2023 yılında Bnei Sakhnin

Yuval Ashkenazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuval Ashkenazi şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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