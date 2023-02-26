Yuval Ashkenazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuval Ashkenazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuval Ashkenazi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuval Ashkenazi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Yuval Ashkenazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuval Ashkenazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuval Ashkenazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuval Ashkenazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuval Ashkenazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuval Ashkenazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuval Ashkenazi 13 Şubat 1992 tarihinde Givatayim şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da יובל אשכנזי şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuval Ashkenazi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BG Sports yapmaktadır. Yuval Ashkenazi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yuval Ashkenazi'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuval Ashkenazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuval Ashkenazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yuval Ashkenazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuval Ashkenazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Hapoel Azor

1 Ocak 2014 yılında Kiryat Malachi

1 Temmuz 2014 yılında H. Kfar Shalem

1 Temmuz 2015 yılında Hapoel Azor

1 Temmuz 2016 yılında H. Kfar Shalem

5 Temmuz 2017 yılında Bnei Yehuda

1 Temmuz 2019 yılında Maccabi Haifa

15 Ocak 2022 yılında Maccabi Netanya

6 Ocak 2023 yılında Bnei Sakhnin

Yuval Ashkenazi kimdir

Yuval Ashkenazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuval Ashkenazi şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hapoel Ramat Gan (-2012)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yuval Ashkenazi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Saeid Sadeghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeid Sadeghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saeid Sadeghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeid Sadeghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mawuli Wayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mawuli Wayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mawuli Wayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mawuli Wayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vahid Amiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vahid Amiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vahid Amiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vahid Amiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ebenezer Aboagye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebenezer Aboagye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ebenezer Aboagye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebenezer Aboagye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi