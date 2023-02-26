Yuval Sade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuval Sade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuval Sade kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuval Sade ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuval Sade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuval Sade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuval Sade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuval Sade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuval Sade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuval Sade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuval Sade 10 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da יובל שדה şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuval Sade Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISCOUT yapmaktadır. Yuval Sade, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 2 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Yuval Sade'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuval Sade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuval Sade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuval Sade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuval Sade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ramat haSharon

2 Temmuz 2019 yılında Maccabi Netanya

6 Ocak 2020 yılında Ramat haSharon

31 Temmuz 2020 yılında Maccabi Netanya

Yuval Sade kimdir

Yuval Sade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuval Sade şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Yuval Sade Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail U21 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yuval Sade nereli

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