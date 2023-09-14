Yuvam Mamak Anaokullarında ders başladı

2023-2024 yılı eğitim öğretim yılı tüm yurtta olduğu gibi Mamak Belediyesi Yuvam Anaokullarında da başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Yuvam Mamak Anaokullarında ders başladı

2023-2024 yılı eğitim öğretim yılı tüm yurtta olduğu gibi Mamak Belediyesi Yuvam Anaokullarında da başladı.

Ankara'nın Mamak Belediyesi Yuvam Anaokulları Peyami Sefa, General Zeki Doğan ve Fahri Korutürk Mahalleleri'nde hizmet veriyor.

Mamak Belediyesi Yuvam Anaokulları, okul öncesi minikler için eğitim fırsatı sunuyor. Temel matematik, Türkçe Dil Etkinliği, okumaya, yazmaya, kitap okumaya hazırlık, çizgi çalışması, el sanatları, İngilizce, drama, halkoyunları, akıl oyunları ve jimnastik dersleri ile Mamak Belediyesi Yuvam Anaokulları, minikleri ilkokula hazırlıyor.

Minikler, sadece temel eğitim almıyor; doğa ile iç içe tarımsal faaliyetlerin yapıldığı hayvan sevgisinin aşılandığı bir ortamda kişisel gelişimlerine de katkıda bulunuyor.

Mamak Belediyesi Yuvam Anaokullarında çocuklar, kendilerini sevgi dolu ve güvende hissettikleri bir ortamda; akranları ile birlikte sosyal, akademik ve nitelikli bir eğitim alıyor.

"Mamak'ın geleceğini inşa ediyoruz"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Yeni eğitim öğretim yılının kıymetli öğrencilerimize, saygıdeğer öğretmenlerimize eğitim çalışanlarımıza ve velilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim, gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle anaokullarımızda, öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarını eşdeğer oranda destekleyen, gelişimsel, çocuk merkezli bir eğitim sistemi uyguluyoruz. Eğitimin sağlam temeller üzerine kurulmasında ve insanların ileri yaşlardaki başarılarında okul öncesi eğitimin rolünün bilincinde olarak, uzman okul öncesi öğretmenlerimiz ile Mamak'ın geleceğini inşa ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Öğrenciler kötü haber! 2023- 2024 eğitim öğretim yılında sınavlar yazılı olacak
Öğrenciler kötü haber! 2023- 2024 eğitim öğretim yılında sınavlar yazılı olacak
Üniversiteyi kazanan gençler bu haberi bekliyordu! Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Üniversiteyi kazanan gençler bu haberi bekliyordu! Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Son Haberler
Girişimlerin yüzde 96’sı internet erişimine sahip
Girişimlerin yüzde 96’sı internet erişimine sahip
Bu adam yaklaşık 2 aydır sokakta kalıyor
Bu adam yaklaşık 2 aydır sokakta kalıyor
Öğrencilere kırtasiye yardımı
Öğrencilere kırtasiye yardımı
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
UNITAR’ın Türkiye’deki iki ortağından biri ZBEÜ oldu
UNITAR’ın Türkiye’deki iki ortağından biri ZBEÜ oldu
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!