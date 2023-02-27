Yuya Asano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuya Asano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuya Asano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuya Asano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuya Asano 17 Şubat 1997 tarihinde ---, Mie şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 浅野 雄也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuya Asano Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Yuya Asano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yuya Asano'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Yuya Asano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/asano4nan/

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Yuya Asano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuya Asano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuya Asano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuya Asano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Mito HollyHock

15 Ağustos 2019 yılında Sanf. Hiroshima

16 Ağustos 2019 yılında Mito HollyHock

31 Ocak 2020 yılında Sanf. Hiroshima

9 Ocak 2023 yılında H. C. Sapporo

Yuya Asano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuya Asano şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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