Yuya Fukuda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuya Fukuda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuya Fukuda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuya Fukuda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuya Fukuda 4 Nisan 1999 tarihinde Kitakyushu, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 福田 湧矢 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuya Fukuda Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Yuya Fukuda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 1 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Yuya Fukuda'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuya Fukuda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuya Fukuda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuya Fukuda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuya Fukuda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Gamba Osaka

Yuya Fukuda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuya Fukuda şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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