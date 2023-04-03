Yuya Nakasaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuya Nakasaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuya Nakasaka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuya Nakasaka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuya Nakasaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuya Nakasaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuya Nakasaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuya Nakasaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuya Nakasaka 5 Ağustos 1997 tarihinde Tokushima, Tokushima şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中坂 勇哉 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuya Nakasaka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuya Nakasaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 1 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Yuya Nakasaka'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuya Nakasaka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/yuuyavk

http://www.instagram.com/19970805yuya/

Yuya Nakasakaboyu ve yaşı kaç

Yuya Nakasaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuya Nakasaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuya Nakasaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuya Nakasaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Vissel Kobe

18 Ağustos 2018 yılında CF Peralada

31 Aralık 2018 yılında Vissel Kobe

26 Ağustos 2019 yılında Kyoto Sanga

31 Ocak 2020 yılında Vissel Kobe

Yuya Nakasaka kimdir

Yuya Nakasaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuya Nakasaka şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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Yuya Nakasaka nereli

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