Yuya Oki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuya Oki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuya Oki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuya Oki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuya Oki 22 Ağustos 1999 tarihinde ---, Ibaraki şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 沖 悠哉 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuya Oki Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Yuya Oki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 1 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Yuya Oki'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuya Oki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuya Oki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yuya Oki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuya Oki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Kashima Antlers

Yuya Oki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuya Oki şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kashima Antlers Jr, Kashima Antlers Jr Yth, Kashima Antlers Yth

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.