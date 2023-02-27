Yuya Osako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuya Osako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuya Osako kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuya Osako ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Yuya Osako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuya Osako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuya Osako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuya Osako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuya Osako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuya Osako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuya Osako 18 Mayıs 1990 tarihinde Kaseda, Kagoshima şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大迫 勇也 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuya Osako Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sarcle Co. Ltd. yapmaktadır. Yuya Osako, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 8 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Yuya Osako'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuya Osako Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yuya_osako/

Yuya Osako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuya Osako isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yuya Osako Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuya Osako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında Kashima Antlers

6 Ocak 2014 yılında 1860 München

1 Temmuz 2014 yılında Köln

1 Temmuz 2018 yılında W. Bremen

8 Ağustos 2021 yılında Vissel Kobe

Yuya Osako kimdir

Yuya Osako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuya Osako şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kagoshima Ikueikan Junior High School (2003-2005), Kagoshima Josei High School (2006-2008)

Yuya Osako Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya takımında 15 numaralı formasıyla 21 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 25 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Japonya U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yuya Osako nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Dinan Amiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinan Amiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dinan Amiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinan Amiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rikuto İida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rikuto İida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rikuto İida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rikuto İida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonathan Hennetier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Hennetier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonathan Hennetier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Hennetier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kazunari Kita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazunari Kita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kazunari Kita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazunari Kita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Altına yatırım yapanlara dikkat! 27 Şubat 2023 Pazartesi anlık Dolar, Euro ve altın fiyatları!
Altına yatırım yapanlara dikkat! 27 Şubat 2023 Pazartesi anlık Dolar, Euro ve altın fiyatları!
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi