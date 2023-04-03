Yuya Takazawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuya Takazawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuya Takazawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuya Takazawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuya Takazawa 19 Şubat 1997 tarihinde Katsushika, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 髙澤 優也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuya Takazawa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuya Takazawa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yuya Takazawa'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Yuya Takazawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuya Takazawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuya Takazawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuya Takazawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında RKU

2 Nisan 2015 yılında RKD Ryugasaki

18 Ağustos 2017 yılında RKU

1 Şubat 2019 yılında Thespaku. Gunma

6 Ocak 2020 yılında Oita Trinita

1 Ağustos 2021 yılında Albirex Niigata

31 Ocak 2022 yılında Oita Trinita

1 Şubat 2022 yılında Gir. Kitakyushu

31 Ocak 2023 yılında Oita Trinita

1 Şubat 2023 yılında Machida Zelvia

Yuya Takazawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuya Takazawa şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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