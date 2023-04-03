Yuya Tsuboi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuya Tsuboi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuya Tsuboi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuya Tsuboi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuya Tsuboi 23 Ağustos 1999 tarihinde Miki, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 坪井 湧也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuya Tsuboi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yuya Tsuboi'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuya Tsuboi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuya Tsuboi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuya Tsuboi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuya Tsuboi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Chuo University

1 Ekim 2021 yılında Vissel Kobe

31 Ocak 2022 yılında Chuo University

1 Şubat 2022 yılında Vissel Kobe

Yuya Tsuboi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuya Tsuboi şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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