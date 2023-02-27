Yuya Yamagishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuya Yamagishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuya Yamagishi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuya Yamagishi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuya Yamagishi 29 Ağustos 1993 tarihinde Kashiwa, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山岸 祐也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuya Yamagishi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuya Yamagishi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 6 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Yuya Yamagishi'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuya Yamagishi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuya Yamagishi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuya Yamagishi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuya Yamagishi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında RKU

1 Şubat 2016 yılında Thespaku. Gunma

6 Ocak 2018 yılında FC Gifu

6 Ağustos 2019 yılında Monte. Yamagata

6 Ekim 2020 yılında Avispa Fukuoka

Yuya Yamagishi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuya Yamagishi şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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