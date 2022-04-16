Yüz ve Vücut Masajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yüz ve Vücut Masajcısı görev tanımı nedir, Yüz ve Vücut Masajcısı ne iş yapar, Yüz ve Vücut Masajcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yüz ve Vücut Masajcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yüz ve Vücut Masajcısı Tanımı;

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Yüz ve Vücut Masajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yüz ve Vücut Masajcısı Maaşları

Yüz ve Vücut Masajcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yüz ve Vücut Masajcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yüz ve Vücut Masajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5142.20

Meslek Adı :

Yüz ve Vücut Masajcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, klasik masaj uygulamasına ilişkin olan işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yüz ve Vücut Masajcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel hazırlık ve hijyen yapmak

b) Salon hazırlığı ve hijyeni yapmak

c) Müşteriyi karşılamak ve uğurlamak

d) Klasik masaj teknikleri uygulamak

e) Dekolteye ve yüze masaj uygulamak

f) Cilt bakımı kozmetiklerini uygulamak

g) Vücut bakımı kozmetiklerini uygulamak

h) Temel vücut masajı uygulamak

i) Müşteri özelliklerini belirlemek

j) Müşteri memnuniyetini artırmak k) Müşteriyle sağlıklı iletişim kurmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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