Yüz yüze eğitim 15 şubat'a mı ertelendi? Uzaktan eğitim 15 şubata kadar devam edecek mi?

Türkiye'de etkisini devam ettiren pandemi okulların açılmasındaki en büyük engel oldu. 1 yılın tamamını uzaktan eğitim şeklinde alan milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi biran önce okullarına dönmek istiyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) vakalardaki artışlar nedeniyle yüz yüze eğitimi sık sık erteliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan uzaktan eğitimin uzatıldığını duyurdu. Peki Yüz yüze eğitim 15 şubat'a mı uzatıldı? Uzaktan eğitim 15 şubata kadar devam edecek mi?

UZAKTAN EĞİTİM 15 ŞUBAT'A MI UZATILDI?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yüz yüze eğitimde verdiğimiz arayı, 15 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıyoruz.'' dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Salgın nedeniyle 15 Şubat'a ertelenen yüz yüze eğitimin Şubat'ta da yeniden ertelenmesi bekleniyor. Böylelikle ikinci dönemin de uzaktan eğitim şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.

YÜZ YÜZE SINAVLAR NE ZAMAN OLACAK?

Bakan Selçuk, 24 Aralık 2020 tarihinde yaptığı duyuruda yüz yüze sınavların ertelendiğini bildirdi. Selçuk, karne notu için sınavların sömestr tatili sonrasına bırakıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk açıklamada, ''Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar alınıyor. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz.'' dedi.

İşte açıklamanın tamamı:

“Sevgili öğrencilerimiz, biz eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil; sizleri bilgiye yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar.Bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz.

Lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz. Güzel bir gün diliyorum.’

KARNELER VERİLECEK Mİ?

Öğrencilerin bazıları okullarında karne heyecanı yaşamak isterken bazıları ise salgın nedeniyle karnelerin yüz yüze alınmasına pek sıcak bakmıyor. Koronavirüs vaka artışlarında henüz ciddi bir azalış söz konusu değilken okula çocuklarını göndermek istemiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) daha önce karnelerin okullarda verileceğini açıklamıştı. Ancak son dakika açıklaması olarak karnelerin okullarda verilmeyeceğini duyurdu.