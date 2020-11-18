Yüz yüze eğitim 31 Aralık tarihine ertelendi! Uzaktan eğitim EBA ne zaman başlıyor?

Normalleşme süreci ile birlikte kademeli olarak okullar açılmıştı. Öğrenciler derslerini hem uzaktan hem de yüz yüze alıyordu. Ancak Türkiye genelinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle sıkı tedbirler geri getirildi. Bu kapsamda 16- 20 tarihleri arasında ara tatile giren öğrenciler 31 Aralık tarihine kadar okula gidemeyecek. Erdoğan, öğrencilerin eğitimlerini yeniden online olarak göreceğini söyledi. Peki Uzaktan eğitim EBA ne zaman başlıyor?

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Normal şartlar altında öğrenciler 16-20 Kasım ara tatili sonrasında 22 Kasım Pazartesi günü okullarda yüz yüze eğitim almaya başlayacaklardı. Uzaktan eğitim kararının alınmasının ardından 22 Kasım Pazartesi günü İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin EBA TV ile uzaktan eğitime başlaması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısında tarih olarak yıl sonunu işaret etmişti. 31 Aralık tarihine kadar öğrenciler EBA ile uzaktan eğitimlerini sürdürecek. 40 gün boyunca EBA ile öğrencilere eğitim verilecek. Vaka sayısı ve salgının gidişatına göre okulların açılmasıyla ilgili karar 31 Aralık tarihinden sonra verilecek.

Sınavlar yüz yüze mi olacak? Okul sınavları ertelendi mi, iptal mi edildi? İlkokul, ortaokul, lise sınavları online mi yapılacak?

EBA NEDİR NASIL KULLANILIR?

Eğitim Bilişim Ağı, ya da öğrenciler ve aileleri tarafından bilinen adıyla EBA TV özellikle pandemi sürecinde kullanılan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen canlı ders izleme platformudur. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA üzerinden dersleri hem TV’den hem de internet üzerinden canlı olarak takip edebilirken aynı zamanda geçmişe dönük konu tekrar dersleri izleyebiliyor. Öğretmenler bu platform sayesinde içerikleri, ödevleri öğrencileriyle paylaşıp takibini yapabiliyor. Öğrencinin eğitim aldığı sınıfa özel ders yayınlarını barındıran EBA’da birbirinden özel içerikler ve sosyal faaliyetlerle uzaktan eğitim sürecinde okulları aratmıyor.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA üzerinden yayınlanan dersleri canlı takip etmek isteyen öğrencilerin EBA öğrenci girişini yapabilmeleri için şifre oluşturma işlemini gerçekleştirmeleri gerekiyor. T.C kimlik numaraları ve kendi oluşturdukları şifreyle sisteme giriş yapan öğrenciler buradan dersleri takip edebiliyor. Öğrencilerin EBA şifresi almak için iki alternatif yöntemi bulunuyor. Bunlardan ilki e- Okul bilgileriyle sisteme giriş yaparak , bundan sonra kullanacağı EBA şifresi oluşturmak. İkinci bir yöntem ise Öğretmen veya veli yardımını kullanarak şifre oluşturmak. Öğrencinin velisi e-devlet üzerinden EBA’ya giriş yaparak EBA öğrenci şifresi oluşturur, öğretmen e-devlet veya MEBBİS bilgileri ile EBA giriş yapar ve şifre oluşturur.