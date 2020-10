Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünya ülkelerine yayılan ve ekonomiden siyasete, eğitimden ulaşıma her alanı olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs salgın süreci kapsamında, bulaş riskini en aza indirmek amacıyla mart ayında kapatılan okullarda eğitime online olarak devam ediliyordu. 31 Ağustos tarihinde verilen kararla, kademeli ve seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime geçildi. Fakat çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler için yapılan düzenlemeyle, okula gitmeyen öğrenciler devamsız sayılmayarak eğitimlerine uzaktan devam etti. Bu kapsamda sınavların nasıl yapılacağını merak eden milyonlarca öğrenci ve veli, sınavların uzaktan eğitim sürecinde nasıl yapılacağını merak ediyor.

SINAVLAR YÜZ YÜZE OLACAK MI? İLKOKUL - ORTAOKUL - LİSE

Yaklaşık iki aydır açık olan okullarda kademeli ve seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitim yapılıyor. Hürriyet gazetesinde yer alan haberde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okula devamı zorunlu tutmazken, sınavların yönetmelik gereğince okulda mutlaka yüz yüze yapılacağı mesajını sık sık verdi.

Okullarda sınav dönemi geldi. Ancak, bugüne kadar her yıl kasım ortasında başlayan ilk sınavların bu yıl nasıl yapılacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bazı özel okullarda sınav takvimi açıklandı, hatta bazıları sınav yapmaya başladı. Bu hafta bazı okullar velilerine gönderdikleri yazıda, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen mesaj doğrultusunda yazılı sınav takvimlerinin beklemeye alınması talimatı gelmiştir. Bu nedenle 23 Ekim'den itibaren sınavlar beklemeye alınmıştır. Sınavlar ile ilgili yeni bir talimat gelene kadar dersler ilgili sınıflarda yüz yüze, diğer sınıflarda online olarak devam edecektir" dendi.

'YÜZ YÜZE SINAV OLMAYAN SINIFTA KALACAK'

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ne olursa olsun önem verdiği en önemli nokta ise her öğrencinin 4’üncü sınıftan itibaren her dersten iki notunun olması. Yüz yüze yapılan sınava girmeyenler ne yazık ki bu yıl başarısız sayılacaklar. İkinci dönem de bu şekilde devam ederse ve öğrenci yıl boyunca okulda yapılan yüz yüze sınavların hiçbirine katılmazsa sınıfta kalacak.

Sınava katılamayacak özel durumu olan öğrenciler ise bunu belgelendirirse evinde sınava girecek. Bununla birlikte pandeminin seyrine göre yeni kararlar alınması söz konusu olursa bu şartlar da yeniden düzenlenecektir.

Yüz yüze yapılacak sınavların 15 Kasım'dan itibaren 20-25 gün süreye yayılması hedefleniyor. Konferans salonu, kütüphane gibi büyük mekanı olan okullar isterlerse birkaç günde bu sınavları yapabilecek. Sınavlar yoğunluk olmayacak şekilde gerçekleşecek. Şu anda bir sınıfta kaç kişi varsa o kadar öğrenci o gün sınava girecek. Ancak, tüm yetki okulun fiziki şartlarını en iyi bilen kişi olan okul müdürlerinde olacak. Bakanlık burada yetkiyi tamamen müdürlere bıraktı. Tek şartı pandemi koşullarına uygun sınav koşullarının öğrencilere sunulması.

SINAV SÜRESİ 40 DAKİKA

Her ne kadar bu yıl pandemi nedeniyle dersler 30 dakika ile sınırlandırılsa da sınavlar için verilen süre 40 dakika olacak. Her gün en fazla iki sınav yapılacak. Her dersin öğretmeni sınavı normal şartlarda nasıl yapıyorsa, bu yıl da aynı koşullar geçerli olacak. Öğrenci bilmediği yeni bir şeyle karşılaşmayacak.,

Milli Eğitim Bakanlığı, her derste öğrencinin başarısını bugüne kadar iki sınavla ölçüyordu. Bu sene uzaktan eğitim devam ettiği için bazı öğrenciler yeterince takip edilemiyor. Bazı öğrenciler için uzaktan eğitimin verimli olmadığı, bazılarının öğrenme kaybı yaşadığı göz önüne alınarak ikinci sınavın performans ya da proje notuyla yapılma ihtimali öne çıkıyor. Ancak, bu konuda henüz kesin karar yok. Son kararı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verecek.