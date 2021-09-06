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Yüz yüze eğitim zorunlu mu 2021? Uzaktan eğitim seçeneği var mı?

Okulların açılmasının ardından veliler ve öğrenciler yüz yüze eğitime ilişkin araştırmalar yapmaya devam ediyor. Eğitimin artık yüz yüze olması sebebiyle, yüz yüze eğitim zorunlu mu, mecburi mi gibi sorular gündeme gelmeye başladı. Çeşitli sebeplerle çocuğunun uzaktan eğitim almasını daha sağlıklı bulan ebeveynler okula gitmek zorunlu mu sorusuna yanıt arıyor. İşte "Yüz yüze eğitim zorunlu mu 2021? Uzaktan eğitim seçeneği var mı?" sorularının yanıtları...

Yüz yüze eğitim zorunlu mu 2021? Uzaktan eğitim seçeneği var mı?

Okullarından yaklaşık 1 buçuk yıldır uzak kalan öğrenciler sıralarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların açıklamasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bunun ardından artık eğitimin okullarda gerçekleştirileceği ilan edilmişti. Çocuklarının çeşitli sebeplerden dolayı okula gitmeyip evde eğitime devam etmesini isteyen veliler ise "Yüz yüze eğitim zorunlu mu 2021? Uzaktan eğitim seçeneği var mı? " sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Yüz yüze eğitim zorunlu mu 2021? Uzaktan eğitim seçeneği var mı?

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU 2021? OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Yeni eğitim yılı 6 Eylül'den itibaren tüm kademelerde yüz yüze olarak başladı. Eğitimin şekli ve formatı yalnızca yüz yüze olacağı için zorunlu kabul edilecek.

UZAKTAN EĞİTİM SEÇENEĞİ VAR MI?

2021-2022 eğitim öğretim yılında planlanmış online eğitim seçeneği bulunamamaktadır. Bu sebeple tüm öğrenciler zorunlu yüz yüze eğitime katılacaklar. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Özer, mazereti olan ve yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA platformundan eğitime devam edileceğini duyurdu.

Yüz yüze eğitim zorunlu mu 2021? Uzaktan eğitim seçeneği var mı?

VELİLER BİLGİLENDİRME FORMU DOLDURACAK

Okulun başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için bilgilendirme formu verilmesi de önerilirken, formda “Çocuğumda ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumu, aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığı, aile içerisinde Covıd-19 tanısı alan kişi bulunması durumu” görülmesi üzerine, velinin çocuğunu okula göndermemesi isteniyor.

Yüz yüze eğitim zorunlu mu 2021? Uzaktan eğitim seçeneği var mı?

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