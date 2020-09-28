Yüz yüze eğitimde ikinci hafta başladı: Okullar için karar haftası

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim seyreltilmiş ve kademeli başlatıldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında sadece Ana sınıfı ve birinci sınıflar yüz yüze eğitime başlayabildi. Öğrenciler 21-25 Eylül’deki uyum programı kapsamında 1 gün okulda ders gördü. Öte yandan ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencileri ise derslerini EBA üzerinden canlı takip edebiliyor.

Ana sınıfı ve birinci sınıflar bu kez, 28 Eylül-2 Ekim’i kapsayan hafta ile sonraki hafta yüz yüze eğitim haftada iki gün, her biri 30’ar dakikalık beş ders saati şeklinde yine okulda ders görecek. Ders saatleri arasında 10’ar dakikalık tenefüs yapılacak.

EBA BU SÜREÇTE DE YANINIZDA

İki haftalık süreçte Türkçe, haftada iki gün üçer ders saati olmak üzere altı ders saati, matematik haftada iki gün birer ders saati olmak üzere iki ders saati, hayat bilgisi haftada iki gün birer ders saati olmak üzere iki ders saati yüz yüze eğitimle verilecek. Bu derslerin yüz yüze işlenemeyen bölümleri ile ilkokul birinci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle anlatılacak. Salgın nedeniyle okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 70’İ OKULA GELDİ

Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımının zorunlu tutulmadığı bu süreçte veli, yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabiliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hazırlık sürecinde yaptıkları araştırmada, birinci sınıfların velilerine çocuklarını salgın döneminde okula gönderip göndermeyeceklerini sorduklarını ve ‘göndereceğiz’ diyenlerin oranının yüzde 30’larda olduğunu belirterek, “Okullarımızı açtık ve yüzde 70.2’si çocuklarımızı okula gönderdi” açıklamasını yapmıştı. Bakan Selçuk ayrıca ‘Yüz yüze eğitimde ikinci sırada ikinci sınıflar mı var?’ sorusunu yanıtlarken, çabalarının o yönde olduğunu ifade etmişti.