Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler belli oldu! İşte o eğitim modelleri...

Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçilmemesi için başlatılan çalışmalar Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarınca sürmeye devam ediyor. Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yoğun bir çalışma gerçekleşirken diğer yandan da okullarda alınabilecek yeni önlemler sıralandı.

Havaların soğuması ile birlikte insanların kapalı alanları daha fazla kullanmasının teması arttırması ve bunun da günlük vaka sayılarına yansımasının okulları olumsuz etkilememesi için gerekli hazırlıklar yapılıyor, formüller üzerinde duruluyor. Önümüzdeki haftalarda durum yakından takip edilecek. Ekim ayında genel bir değerlendirme yapılarak gerekirse yeni önlemler hemen devreye sokulacak.

OKULLARDA ÖNLEM MODELLERİ ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Türkiye genelinde 58 bin okul ve 18 milyon civarında ilk ve ortaöğretimde öğrenci bulunuyor. Türkiye geneli sınıf ortalamaları ise 22 öğrenci civarında. Ancak 30-40 öğrencilik sınıflar olan yerlerde var. İllerin hatta aynı ilçedeki okulların durumlarının farklı olması nedeniyle yerelde, il, ilçe, okul bazlı önlem modelleri çalışılıyor.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE BAZI YETKİLER VERİLECEK

Türkiye, pandemi ile mücadelede valiliklere bazı yetkileri devretti. İllerin özelliklerine göre alınan önlemler başarılı oldu. Aynı şeyin şimdi okullar için yapılması üzerinde de duruluyor. Bu kapsamda üzerinde durulan modele göre yetkilerin bir bölümü il milli eğitim müdürlüklerine bırakılacak. İller tüm okulların fiziksel özelliklerini çıkartacak.

İŞTE YENİ TEDBİRLER VE MODELLER

1- İller okullarının durumuna göre ikili eğitim,

2- Yüz yüze eğitim modelinde sınıfların seyreltilmesi,

3- Hafta sonu da eğitimin devamı, öğretmen takviyesi gibi önlemleri devreye sokacak.

Her ilin, ilçenin hatta okulun durumuna göre verilecek bu kararlarla pandemi yönetimi daha rahat olacak.