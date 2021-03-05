Yüz yüze eğitime katılım ne kadar? Ziya Selçuk çok merak edilen o soruyu yanıtladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan Hatice Aslan İlk ve Ortaokulu’nu ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Selçuk, sözlerine "Öncelikle Bitlis’te kırıma uğrayan helikopterimizdeki şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyor ve milletimizin başı sağ olsun diyorum. Bu duygular içerisinde elbette vazifemizi yapmaya devam ediyoruz" diye başladı.

YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILIM BİR HAYLİ YÜKSEK!

Okulların açılmasını çocukların büyük bir sevinçle karşıladığını ifade eden Ziya Selçuk, okulların açıldığı bu hafta veriye dayalı yapılan çalışmalar ilk ve ortaokullarda yüzde 80’in, liselerde ise yüzde 70’in üzerinde katılım olduğunu gösterdiğini söyledi.

Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu bizi elbette mutlu ediyor ama tedbirlerimizi güçlendirmek ve ortaya çıkacak muhtemel problemlerle ilgili önlemler almak öncelikli vazifemiz. Bize CİMER ve başka kaynaklardan gelen veli ve çocuk mesajları büyük bir mutluluk ve beklenti içerisinde. Bu süreci öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için daha kolay kılmamız ve sorun yaşanmaması için daha yüksek önlemler almamız gerekiyor. Şu anda yaptığımız şey de o zaten."

''ŞEHİR ŞEHİR TAKİBİNİ YAPIYORUZ''

Bakan Selçuk, Bakanlık olarak okulların şehir şehir takibinin yapıldığının altını çizerek "Bugün Sakarya’daki okullarımızda birtakım incelemeler yapıyor ve öğretmenlerimizle görüşüyoruz. Tüm Türkiye’yi gezerek okul okul neler yapılması gerekiyor, neler yapılıyor, takibini yapıyoruz" dedi.

Selçuk, yüz yüze eğitim sürecinde velilerin ve öğretmenlerin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, "Bu renklere ayrılmış şehirlerimizin aslında bu dönemde daha da dikkatli olarak maviye dönen bir çalışmanın, çabanın içinde olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Gayretlerini gördüklerini bundan da büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Ziya Selçuk kaydetti;

Burada çocuklarımız okul bahçesinde temassız oyun oynuyorlar. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Elbette bazı eksikliklerimiz olabilir, istisnai durumlar olabilir. Bunları da derhal düzelterek, gereken tedbiri alarak elimizden geleni yapıyoruz. Ben bütün öğretmenlerimize saygılarımı sunuyorum, onların desteğiyle bu güzel günleri beraberce oluşturacağız."

''ÇOCUKLAR OLAĞAN DIŞI SEVİNÇ YAŞIYOR''

Okulların açılmasını çocukların büyük bir sevinçle karşıladığına dikkat çeken Bakan Selçuk, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

“Çocuklar bir bayram yeri gibi bakıyorlar. Sınıfların heyecanı, atmosferi çok farklılaşmış. Olağandışında başka bir sevinci yaşıyor çocuklarımız. Elbette şehitlerimizin olduğu bir günde çok daha büyük bir sevinç göstermemizi yüreğimizdeki burukluk bunu engelliyor.

Ben okullardaki sevincin hep hatırlanması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Zaten şehir bazlı, yerinden yönetim yaklaşımının gayesi bu. Çocuklarımızın okullara gelişi; şehirlerin kırmızıdan maviye doğru hareket ederken alacağı mesafeye göre okulların durumunda değişkenlik olacak. Sayın valilerimizin yönetiminde bu konular ele alınıyor ve yürütülüyor."

Selçuk daha sonra öğrencilerin oynadığı temassız oyunu izleyerek, oyuna katıldı.