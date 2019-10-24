“Yüz Yüze” projesinin protokolü imzalandı

'Yüz Yüze" 2 adını taşıyan projenin protokolü, Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik Belediyesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen imza törenine Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost, İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Serkan Kadir Keskin ve Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yılmaz Durmuş katıldı.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, projenin geçen yıl beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü ve sonuçlarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Rektör Taş, özel gereksinimli çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan, bununla birlikte benzer sorunlar yaşayan aileleri bir araya getirerek tanışmalarına vesile olan projenin, kurumlar arası işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Projeye katılan ailelerden aldıkları olumlu geri dönüşler üzerine projeyi devam ettirme kararı aldıklarını belirten Rektör Taş, başta Bilecik Valisi Bilal Şentürk olmak üzere, projeye gönüllü destek veren tüm kurum yöneticilerine teşekkür etti.

Geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında desteklenen proje, bu yıl paydaş kurumların gönüllü desteği ile hayata geçirilecek. Şeyh Edebali Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülen projede, toplam 60 öğrenci doktor kontrolünde, birebir egzersiz planları çıkartılarak, fizyoterapist cankurtaran eşliğinde, alanında uzmanlaşmış yüzme antrenörleri ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapalı yüzme havuzunda yüzme öğrenecek. Ayrıca projeye katılan ailelere psikolog ve sosyal hizmet uzmanı tarafından destek verilecek.

Kaynak: İHA