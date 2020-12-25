Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yüz yüze sınavlar hakkında son dakika açıklaması geldi. MEB ortaokul ve lise öğrencileri için yüz yüze yapılması planlanan sınavların ertelendiğini duyurdu.

Karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı. Yüz yüze sınavların yapılacağı net tarih ise Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre bir tarih belirlemesi yapılacak.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Selçuk, "Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor" dedi.

Bakan Selçuk, "İlk-ortaokul öğrencilerinin karne notu ders etkinliği katılım puanı üzerinden olacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz" dedi.